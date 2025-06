Flugzeugabsturz in Indien

von Carsten Rüger 12.06.2025 | 14:00 |

In Ahmedabad, in Indien ist kurz nach dem Start ein Flugzeug abgestürzt. Die Maschine war auf dem Weg nach London. An Bord sollen 240 Menschen gewesen sein. Über die Ursache des Absturzes ist noch nichts bekannt.