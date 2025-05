Einbürgerungsfeier in Hamburg

von Gundula Koch 03.03.2023 | 14:00 |

In Hamburg finden traditionsgemäß mehrmals im Jahr Einbürgerungsfeiern statt. Eingeladen sind alle, die in den vergangenen Wochen die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Zuletzt waren es so viele wie seit 22 Jahren nicht mehr.