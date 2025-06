Dortmund rüstet sich - Bayern bangt

von B. Nied, H. Busse, N. Wieking, T. Parade 26.05.2023 | 14:00 |

Wer wird deutscher Meister? Vorfreude in Dortmund und getrübte Stimmung in München vor dem Showdown in der Bundesliga. Denn zum ersten Mal seit 10 Jahren könnte Bayern nicht deutscher Meister werden.