Blessem ein Jahr nach Flut

von Thadeus Parade 12.07.2022 | 14:00 |

Vor einem Jahr entstand durch die Flut in Erftstadt-Blessem ein Krater in der Kiesgrube am Stadtrand, der mehrere Häuser mit sich riss. Mangelnder Hochwasserschutz und Behördenversäumnisse müssen jetzt geklärt werden.