Agroforst gegen Dürre

von Achim Fluhrer 19.06.2023 | 14:00 |

Landwirt Sebastian Frey will der Dürre durch Agroforst entgegenwirken. Er baut Bäume auf seinen Feldern an, denn diese ziehen das nötige Wasser aus der Tiefe und halten so den Acker feucht.