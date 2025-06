Uma Thurman: Strahlender Auftritt in New York

von Caroline Hermann 27.06.2025 | 16:58 |

Schauspielerinnen Uma Thurman und Charlize Theron strahlen auf der "The Old Guard 2"-Premiere um die Wette. Es ist ihr erster gemeinsamer Film und für Theron geht damit ein Traum in Erfüllung.