Neues ZDF-Format: "That's my Style" mit Susan Sideropoulos

von Sebastian Gorski 13.06.2025 | 17:10 |

In der neuen TV-Show "That’s My Style" begleitet Moderatorin Susan Sideropoulos Menschen auf dem Weg zu einem neuen Look. Mit dabei: fünf Modeexperten wie Marina Hoermanseder oder Swaantje Taube.