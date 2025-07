Wettrennen im T-Rex-Kostüm: Weltmeisterschaft in Auburn, USA

In Auburn im US-Bundesstaat Washington fand auf der altehrwürdigen Pferderennbahn Emerald Downs, die jährliche T-Rex-Weltmeisterschaft statt. 300 Männer, Frauen und Kinder, alle als Tyrannosaurus Rex verkleidet nahmen in Auburn teil um über 100 Meter in den jeweiligen Klassen den Tyrannosaurus-König bzw die Tyrannosaurus-Königin zu ermitteln.