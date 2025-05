Erste Aussagen im Prozess um Sean Combs

von Christina Esselborn 13.05.2025 | 17:10 |

Mehrere Wochen wird der Prozess in New York dauern – dem Rapper droht eine lebenslange Haftstrafe. In ihrem Auftaktplädoyer wirft die Anklage ihm nun schwere Sexualverbrechen vor.