Robert De Niro: Konzertbesuch mit Tochter

von Markus Rosendahl 01.07.2025 | 17:10 |

Der US-amerikanische Schauspieler ist mit seiner kleinen Tochter Gia bei einem Konzert der Kinderband "The Wiggles" in New York. Vor zwei Jahren wurde der 81-jährige zum siebten Mal Vater.