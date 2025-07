Baby-Glück auf dem roten Teppich

von Markus Rosendahl 29.07.2025 | 17:10 |

Erst vor Kurzem verkünden Schauspieler Pete Davidson und Model Elsie Hewitt die Schwangerschaft. Nun haben sie Hewitts Baby-Bauch gekonnt auf der "The Pickup"-Premiere in LA in Szene gesetzt.