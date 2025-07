Urlauben wo Waldbrände herrschen

von Holger Müller 31.07.2025 | 17:10 |

Nun sind auch Bayern und Baden-Württemberg in die Sommerferien gestartet, und die Menschen können in den Urlaub fahren. Doch in vielen Urlaubsregionen, wie in Südeuropa, herrschen starke Brände.