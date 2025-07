Plötzlich Majestät: Vom Bürger zum Royal

von Kerstin Bös und Lisa Wolff 29.07.2025 | 17:10 |

Was ein Traum vieler Mädchen bleibt, wurde für Mary Donaldson oder Daniel Westling Realität. Doch was passiert, wenn man sich in einen Monarchen verliebt und plötzlich selber einer wird?