Cold-Play Konzert: Kiss-Cam bringt Paar wohl in missliche Lage

von Astrid Henryson 18.07.2025 | 15:10 |

Arm in Arm schaukelt ein Paar auf dem Coldplay Konzert in Boston zur Musik, bis es von der "Kiss-Cam" gefilmt wird. Das bringt das Paar möglicherweise in eine missliche Lage.