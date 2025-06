Ein Stern für Schauspieler Christian Slater

von Markus Rosendahl 10.06.2025 | 17:10 |

Bekannt aus Filmen wie "Interview mit einem Vampir" oder "Der Name der Rose", wird der 55-Jährige nun auf dem "Walk of Fame" in Hollywood verewigt. Er erhält die insgesamt 2.815. Sternplakette.