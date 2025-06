Brutaler Überfall auf die "Geissens"

von Ulrich Langer 16.06.2025 | 17:10 |

Robert und Carmen Geiss wurden Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier bewaffnete Männer seien in die Luxus-Villa in Saint-Tropez eingebrochen und verletzen dabei Carmen Geiss am Hals.