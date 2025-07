Vor 30 Jahren: Busentführung in Köln

von Antje Brudereck 28.07.2025 | 17:10 |

Was 1995 als Stadtrundfahrt beginnt, endet in einem Albtraum. Als der Bus am Rheinufer eine Pause einlegt, attackiert einer der Passagiere den Fahrer und hält die Insassen für Stunden gefangen.