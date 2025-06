Lkw auf Chaosfahrt in Medingen

von Christoph Gocke 06.06.2025 | 17:10 |

Eine Chaos-Fahrt mit einem LKW in Medingen in Sachsen richtet großen Schaden an. Der Lastwagen kommt brennend in einem Vorgarten zum Stehen. Helfer retten den Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug.