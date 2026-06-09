  3. Merkliste
  4. Suche
Video
frontal

Beamte in die Rentenkasse – Gerechter Plan oder teurer Irrsinn?

Beamte in die Rentenkasse – Gerechter Plan oder teurer Irrsinn?

von J. Held, A. Heindel, T. Pölitz und M. Sommer

|
Archiv: Rentner auf einer Parkbank.

Geht es nach Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), sollen künftig auch Beamte, Politiker und weitere bisher nicht verpflichtend Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Die Idee: Mehr Beitragszahler sollen die Rentenkasse stärken und den Staat entlasten.

Doch geht diese Rechnung auf? Bringt die Reform mehr Gerechtigkeit und finanzielle Stabilität – oder verursacht sie vor allem hohe Kosten?