Beamte in die Rentenkasse – Gerechter Plan oder teurer Irrsinn?
von J. Held, A. Heindel, T. Pölitz und M. Sommer
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Geht es nach Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), sollen künftig auch Beamte, Politiker und weitere bisher nicht verpflichtend Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
Die Idee: Mehr Beitragszahler sollen die Rentenkasse stärken und den Staat entlasten.
Doch geht diese Rechnung auf? Bringt die Reform mehr Gerechtigkeit und finanzielle Stabilität – oder verursacht sie vor allem hohe Kosten?