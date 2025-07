"Women on Wheels" in Indien : Eine Fahrschule schenkt Frauen Mobilität

28.07.2025 | 08:33 |

Amruta Mane hat vor 7 Jahren "Women on Wheels" gegründet. Eine Community und Motorrad-Fahrschule von Frauen für Frauen. Frauen am Steuer oder Lenker sind in Indien extrem selten.