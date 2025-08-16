Thomas Letsch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Thomas Letsch
Thomas Letsch ist ein deutscher Fußballtrainer, der seine Trainerkarriere im Jugendfußball begann, bevor er sich in höheren Ligen etablierte. 2022 kam Letsch als Cheftrainer zum VfL Bochum, doch sein Trainerposten endete im April 2024. Seit Januar 2025 trainiert er den FC Red Bull Salzburg. ZDFheute informiert zu Thomas Letsch aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Thomas Letsch
Kandidat Stöger sagt ab:VfL Bochum trennt sich von Trainer Letsch
Bochums Kapitän im sportstudio:Großes Zittern beim kleinen Revierklubvon Andreas Morbach
Biografie
Thomas Letsch wurde 1968 in Esslingen am Neckar geboren. Er begann seine Trainerkarriere im Profifußball, nach seiner Tätigkeit als Lehrer für Mathematik und Sport, zuerst im Jugendbereich und etablierte sich daraufhin in höheren Ligen. Im Jahr 2022 begann er als Cheftrainer des VfL Bochum, der sich aber nach sechs sieglosen Spielen im April 2024 von Letsch trennte.