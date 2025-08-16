Thomas Letsch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Thomas Letsch wurde 1968 in Esslingen am Neckar geboren. Er begann seine Trainerkarriere im Profifußball, nach seiner Tätigkeit als Lehrer für Mathematik und Sport, zuerst im Jugendbereich und etablierte sich daraufhin in höheren Ligen. Im Jahr 2022 begann er als Cheftrainer des VfL Bochum, der sich aber nach sechs sieglosen Spielen im April 2024 von Letsch trennte.