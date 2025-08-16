Edin Terzic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Edin Terzic
|
Edin Terzic ist ein deutsch-kroatischer Fußballtrainer und coachte von 2020 bis 2024 den BVB. Bevor er die Profi-Mannschaft trainierte, war der ehemalige Fußballspieler zunächst als Jugendtrainer und Scout in Dortmund tätig. In der Saison 2021 gewann er mit dem BVB den DFB-Pokal. Unter Terzic gelang dem BVB der Einzug ins Champions-League-Finale der Saison 2023/24. Im Juni 2024 verließ Terzic den BVB auf eigenen Wunsch.
Aktuelle Nachrichten zu Edin Terzic
