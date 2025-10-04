Weltcup auf Sylt:Windsurfer Neubauer siegt mit Trick-Premiere
von Andreas Heck
|
Lennart Neubauer gewinnt beim Windsurf-Weltcup auf Sylt den Freestyle-Wettbewerb. In Runde 2 zeigte er den Triple Culo - einen Sprung, den es so noch nie im Weltcup gegeben hat.
Final-Gegner des 21 Jahre alten Neubauer war sein aktuell größter Kontrahent, der zweifache Weltmeister Yentel Caers (Belgien). Dieser hatte im Halbfinale 43,5 erzielt, Neugebauer 44,8.
Im Finallauf erlebten die Zuschauer ein enges Kopf-an-Kopf Rennen mit spektakulären Tricks und Sprüngen von beiden Athleten. Mit dem besseren Ende für Lennart Neubauer, der sich mit 44,2 zu 42 Punkte durchsetzte.
