Weltcup auf Sylt : Windsurfer Neubauer siegt mit Trick-Premiere

von Andreas Heck

04.10.2025 | 19:31 |

Lennart Neubauer gewinnt beim Windsurf-Weltcup auf Sylt den Freestyle-Wettbewerb. In Runde 2 zeigte er den Triple Culo - einen Sprung, den es so noch nie im Weltcup gegeben hat.