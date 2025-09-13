Ironman in Nizza: Lange jagt Frodenos Rekord

Ironman in Niza: Für die Triathleten ein Tag voller Leiden und Schmerzen. Patrick Lange kann seinen vierten Triumph feiern - er wäre historisch.

Patrick Lange hat bereits drei Weltmeistertitel. Mit Titel Nummer vier würde er an Jan Frodeno vorbeiziehen. Quelle: Imago

Patrick Lange rechnet trotz früher Attacken bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza (Sonntag, 7 Uhr) mit einer Entscheidung erst bei seiner Paradedisziplin. "Wir werden in den ersten zwei, drei Stunden ein sehr schnelles Rennen haben", prophezeite der dreimalige Hawaii-Champion:

Ich will aber am ersten Berg nicht gekocht werden. Ich denke, das richtige Rennen fängt in der sechsten Stunde an. „ Patrick Lange

Lange greift nach seinem vierten Titel

Genau dann, wenn Lange seine Stärke beim abschließenden Marathon ausspielen kann - und will. Vorher wird der Weltmeister von 2017, 2018 und 2024 alles daran setzen, die stärkeren Radfahrer und die Profi-Triathleten auf dem technisch anspruchsvollen und mit rund 2.500 Höhenmetern garnierten Kurs über 180,2 Kilometer nicht davonziehen zu lassen. Dasselbe gilt beim Schwimmen über 3,86 Kilometer.

Ironman hat mir Resilienz beigebracht. Wenn du an dein Ziel glaubst, kannst du es schaffen. „ Patrick Lange

Mit Titel Nummer vier würde der mittlerweile 39 Jahre alte Hesse im nationalen Vergleich an Jan Frodeno vorbeiziehen, der nach dem Rennen vor zwei Jahren an der Côte d'Azur als dreimaliger Weltmeister (2015, 2016 und 2019) seine Karriere beendet hatte. Mehr als vier Titel holten bisher nur die beiden US-Amerikaner Dave Scott und Mark Allen (jeweils sechs in den 1980er und 1990er Jahren).

Ironman-Weltmeister Patrick Lange quält sich mit Schmerzen und Pannen bei der Triathlon-EM in Frankfurt - seinem womöglich letzten Heimrennen - als Siebter ins Ziel. Der Norweger Kristian Blummenfelt verteidigt den Titel. 28.06.2025 | 1:20 min

Lange nicht Blummenfelt Hauptkonkurrent

Lange hatte 2023 in Nizza den zweiten Platz hinter dem Franzosen Sam Laidlow belegt, der neben Hauptfavorit Kristian Blummenfelt auch jetzt wieder ganz hoch gehandelt wird in einem mit insgesamt vier Ironman-Weltmeistern und weiteren Topathleten gespickten Feld.

Blummenfelt nannte auch nicht Lange als Ersten, als er gefragt wurde, wer der gefährlichste Rivale sei, sondern Laidlow. Er schreibe natürlich auch Lange nicht ab, ergänzte der 31 Jahre alte Norweger, der sichtlich Gewicht verloren hat in der Vorbereitung auf Nizza.

Nach seinem großen Triumph bei der Triathlon-WM auf Hawaii ist Ironman Patrick Lange zu Gast im aktuellen sportstudio und blickt mit Moderator Sven Voss auf den Erfolg zurück. 07.12.2024 | 18:48 min

"Zwei-, dreihundert Gramm", scherzte der für sein Körpervolumen bekannte Topfavorit. Bei einer Größe von 1,76 Metern wird sein Gewicht sonst auf 75 Kilogramm geschätzt. "Bei den Anstiegen ist es ein Vorteil, wenn man weniger mit sich herumschleppt", sagte er mit einem Grinsen.

