EM-Titelverteidigung ganz nah:Deutsche Tischtennis-Frauen greifen nach Gold

Sport

Deutsche Tischtennis-Frauen greifen nach EM-Gold

von Felix Tusche

Nina Mittelham schlägt mit fokussiertem Blick den Tischtennisball zurück

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar mit einer makellosen Bilanz ins Finale eingezogen. Sie besiegten im Halbfinale Italien mit 3:0.

Quelle: Reuters

