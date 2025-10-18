EM-Titelverteidigung ganz nah:Deutsche Tischtennis-Frauen greifen nach Gold
von Felix Tusche
|
Die deutschen Tischtennis-Frauen sind bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar mit einer makellosen Bilanz ins Finale eingezogen. Sie besiegten im Halbfinale Italien mit 3:0.
