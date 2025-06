SailGP-Neustart in New York: Schafft Team Germany die Trendwende?

Neustart im Big Apple: Nach 75 Tagen Pause dreht sich das SailGP-Karussell wieder. Wer die Favoriten sind und wie Team Germany als Liga-Schlusslicht die Trendwende schaffen will.

Neustart in New York City

2024 fand der SailGP noch mtten im Herzen New Yorks statt (Archivbild) Quelle: imago

Die SailGP-Rennserie geht endlich weiter. Noch ist das dramatische Materialversagen beim australischen SailGP-Team in aller Munde. Vor San Francisco war der mächtige Segelflügel im März in der Vorstartphase des siebten Rennens wie aus dem Nichts gebrochen. Zwar blieben die Segler um Fahrer Tom Slingsby mit viel Glück im Unglück unverletzt, doch drückten die Liga-Dirigenten danach die Stopp-Taste.

Reparaturpause beendet, Comeback in Sicht

Die gesamte Flotte der rasenden F50-Katamarane wurde überprüft, die Flügel repariert und verstärkt. Die ungewöhnliche Maßnahme pro Sicherheit der Ligateams hatte zur Streichung der SailGP-Premiere in Rio de Janeiro geführt, wurde aber von den Seglern begrüßt.

Ihr Flügelbruch zog die Rennpause nach sich: das Australische Team beim SailGP vor San Francisco Quelle: Simon Bruty for SailGP

Am Samstag steht 75 Tage nach dem Bruchfinale von San Francisco der Neustart in New York an (Samstag ab 19:30 Uhr im ZDF-Livestream).

Neue Startzeit in New York am Samstag Wegen einer ungünstigen Wetterprognose haben die Veranstalter das erste Rennen des SailGP vor New York am Samstag um zwei Stunden nach vorne gelegt. Im Gegensatz zu den sonst eher leichten Winden wird ein Sturm erwartet. Das Rennen beginnt somit bereits um 19:30 Uhr (MESZ) statt 21:30 Uhr.

Das Comeback beim sechsten Event der fünften SailGP-Saison wird von vielen Hoffnungen und Fragen wie dieser begleitet: Schaffen es die dreimaligen Rekordsieger und aktuellen Tabellenführer aus Australien nach dem Schock zurück auf die Erfolgswelle?

Solche Momente - ob es eine Kenterung oder etwas anderes ist - setzen sich eine Weile in deinem Hinterkopf fest. „ Lisa Darmanin, Olympia-Zweite 2016 im Segeln

Briten und Spanier jagen Australien

Der mit allen Wassern gewaschene Olympiasieger und America’s-Cup-Gewinner Slingsby hatte den Flügelbruch direkt nach dem Vorfall als "sehr beängstigend" beschrieben. Vor der Rückkehr seines Erfolgsteams wirkte der Steuermann aus Sydney aber gewohnt ruhig: "Wir freuen uns aufs Comeback in New York, sind bester Dinge."

Nur einen Zähler Vorsprung hat Team Australien (39 Punkte) im Saisonklassement vor den ehrgeizigen Briten (38 Punkte) mit dem im America’s-Cup gestählten Piloten Dylan Fletcher. Dahinter machen die spanischen Titelverteidiger (36 Punkte) um die 49er-Olympiasieger Diego Botin und Florian Trittel und die immer gefährlichen Neuseeländer (35 Punkte) mit "Pistol Pete" Burling, die den SailGP-Gipfel im Big Apple 2024 gewonnen hatten, viel Druck.

Starke Strömung vor Manhattan

Für dieses Jahr wurde der SailGP-Kurs im Herzen New Yorks zur Gouverneursinsel vor die Südspitze Manhattans verlegt. Die größte Herausforderung bringt dort die starke Strömung, die aus dem Hudson River hinaus an der Insel vorbeiläuft und strategische Berücksichtigung erfordert.

Der deutsche Fahrer Erik Kosegarten-Heil mag es, wenn es "tricky" zugeht. Ihm und seinem Team könnten die New Yorker Herausforderungen liegen. Nach dem historisch heftigsten Strafpunktgewitter von Sydney und den Dämpfern in San Francisco bei minus einem Punkt noch immer als Tabellenletzte unterwegs will der deutsche Rennstall wieder positiv punkten.

Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert. „ Lennart Briesenick, Coach Germany SailGP Team

Wann und wo finden die SailGP-Events statt? 23./24. November 2024: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

18./19. Januar 2025: Neuseeland, Auckland

8./9. Februar 2025: Australien, Sydney

15./16. März 2025: USA, Los Angeles

22./23. März 2025: USA, San Francisco

7./8. Juni 2025: USA, New York

19./20. Juli 2025: Großbritannien, Portsmouth

16./17. August 2025: Deutschland, Sassnitz

12./13. September 2025: Frankreich, St. Tropez

20./21. September 2025: Schweiz, Geneva

4./5. Oktober 2025: Spanien, Cadíz

7./8. November 2025: wird noch bekannt gegeben

29./30. November 2025: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi

Team Germany zahlt noch Lehrgeld

Für Schwarz-Rot-Gold ist es erst die zweite SailGP-Saison. Weil es in der Liga kaum Trainingschancen auf den F50-Rennmaschinen gibt, dauert die Aufholjagd zum SailGP-Establishment an. Der Weg nach oben ist in dieser mit Stars gespickten Weltliga des Segelsports dornig und steil.

Der in Kopenhagen lebende Flensburger Coach Lennart Briesenick ist aber sicher: "Wir sind besser, als es die aktuelle Platzierung zeigt." Zuletzt hatte das Team die zielorientierte Kommunikation an Bord und die oft vorentscheidenden Starts als Verbesserungsbereiche im Visier.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 14 zweitägige Events mit fünf Rennen für alle Team plus Triple-Finale

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Kleine Flitzer, große Wirkung?

Trainiert haben sie auch in Kiel auf kleinen Ein-Personen-Flitzern vom Typ Switch. Das Germany SailGP Team hat die fliegenden Foiler mit einer selbst weiterentwickelten SailGP-Software ausgestattet. "Mit den Switches können wir eine Art Mini-SailGP segeln. Inklusive Kursbegrenzungen. Natürlich geht in Switches alles etwas langsamer als im SailGP, aber die Prinzipien sind ähnlich", erklärt Briesenick.