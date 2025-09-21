  3. Merkliste
Deutschland Tour: Brennan schnappt Milan den Sieg weg

von Jan Döhling
Jonathan Milan (LIDL - Trek), rechts - gratuliert James Matthew Brennan (TEAM VISMA | LEASE A BIKE), links.

Hauchdünn hat Matthew Brennan die 1. Etappe der Deutschland Tour vor Jonathan Milan gewonnen. Florian Lipowitz machte sich als Helfer verdient.

Quelle: Reuters

