1:15 min
Deutschland Tour:Brennan schnappt Milan den Sieg weg
von Jan Döhling
|
Hauchdünn hat Matthew Brennan die 1. Etappe der Deutschland Tour vor Jonathan Milan gewonnen. Florian Lipowitz machte sich als Helfer verdient.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
- 1:31 min
Radsport - Deutschland Tour:Voraussetzungen für Lipowitz nicht idealvon Lutz Wodnik/Benno Krieger
- 2:10 min
Radsport - Tour de France:Florian Lipowitz: Von Null an die Weltspitzevon Nils Kaben/Tamer Ücler
- 0:44 min
Tour de France:Lipowitz festigt dritten Gesamtplatz