Champions League: SCM und Berlin auch im sechsten Spiel siegreich

Deutsche Dominanz in der Handball-Champions-League: Titelverteidiger Magdeburg und Berlin haben auch Spiel sechs gewonnen und sind die einzigen Teams ohne Punktverlust.

SCM und Berlin in der Champions League nicht zu stoppen

Einmal mehr Sieggarant für Berlin: Füchse-Keeper Dejan Milosavljev. Quelle: dpa | Marius Becker

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin eilen in der Handball-Champions League weiter von Sieg zu Sieg. Auch im jeweils sechsten Königsklassen-Spiel setzten sich die Bundesligisten gegen ihre Gegner durch. Magdeburg bezwang RK Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien 36:26 (19:13), Berlin siegte 32:31 (16:12) beim ungarischen Handball-Rekordmeister Veszprém KC.

Der SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged siegte der SCM mit 34:30 (18:15). 16.10.2025 | 1:05 min

Magdeburg in der Tabelle vor Barcelona

Magdeburgs Ómar Ingi Magnússon war mit zehn Treffern der überragende Akteur der Partie. Auch Keeper Sergey Hernandez lieferte mit 15 Paraden eine starke Leistung.

Erst der Rauswurf der sportlichen Führung, jetzt in der Bundesliga eine heftige 32:39-Klatsche gegen den SC Magdeburg. Bei den Füchsen Berlin gibt's Pfiffe für Bob Hanning. 06.09.2025 | 0:38 min

In der ersten Halbzeit ließ der Titelverteidiger, der in Champions League und Bundesliga bisher noch keine Niederlage hinnehmen musste, gegen den Tabellensiebten seiner Gruppe B noch die letzte Präzision vermissen. Im zweiten Durchgang kam das Team von Trainer Bennet Wiegert dann endgültig ins Rollen und sicherte sich mit dem deutlichen Sieg mit nun zwölf Punkten die zwei Zähler Vorsprung auf den Verfolger FC Barcelona.

Die Füchse Berlin haben in der Champions League den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Der Klub besiegte Dinamo Bukarest nach einer packenden Schlussphase mit 32:31 (16:18). 10.10.2025 | 0:48 min

Berlins Fabian Wiede verletzt

Beim knappen Auswärtserfolg der Füchse verletzte sich derweil Fabian Wiede. Der 32 Jahre alte Rückraumspieler war in der Anfangsphase unglücklich aufgekommen, fasste sich sofort ans Knie und verließ unter Applaus des ungarischen Publikums das Parkett auf einer Trage. Die Teamkameraden Wiedes wussten dem frühen Schock allerdings zu trotzen.

Allen voran Füchse-Keeper Dejan Milosavljev führte die Berliner mit insgesamt 16 Paraden zum Sieg, der dänische Welthandballer Mathias Gidsel war mit sechs Treffer der beste Werfer auf Seiten der Füchse.

Nach der überraschenden Entlassung von Meistercoach Siewert und Sportchef Kretzschmar spricht Geschäftsführer Bob Hanning im ZDF-Morgenmagazin. 05.09.2025 | 4:38 min

Der amtierende Meister der Bundesliga hat damit in der Gruppe A die erhoffte "Lücke gerissen", wie Füchse-Trainer Nicolej Krickau vor dem Spiel gesagt hatte und behauptete den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Aalborg HB, während Veszprém die erste Heimpleite in der CL-Saison kassierte und nun sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter hat.

