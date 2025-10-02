  3. Merkliste
Champions-League-Sendung am 1. Oktober live im Stream

Jetzt live

Champions League:Champions-League-Sendung am 1. Oktober 2025

|

ZDF Logo

Die Zusammenfassungen der Partien vom 2. Spieltag der Ligaphase. Mit dabei sind FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Moderation: Jochen Breyer
Experte: Hanno Balitsch

Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao
Bayer 04 Leverkusen – PSV Eindhoven
Atlético Madrid – Eintracht Frankfurt
Pafos FC – FC Bayern München
FC Barcelona – Paris Saint-Germain

