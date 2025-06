DFB-Pokal-Auslosung 2025/26: 1. Runde live im ZDF

Die Auslosung live im ZDF

Der Countdown für die neue Vereinsfußball-Saison für 2025/26 läuft: Am Sonntag, 15. Juni ab 17.15 Uhr überträgt daher das ZDF die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde der Männer - live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Sendung wird von Lily Engels moderiert und die Lose zieht der Leichtathlet Owen Ansah. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth unterstützt die Auslosung.

Erste DFB-Pokal-Runde 25/26

Die erste Pokalrunde ist für den 15. bis 18. August festgelegt. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen erst am 26. oder 27. August ins Turnier ein. Beide spielen zuvor noch den Franz-Beckebauer-Cup - ehemals Supercup - am 16. August. Das Pokal-Endspiel findet in der kommenden Saison am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.