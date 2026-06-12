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Politik

Bitcoin und Co.: Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

Politix:Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

von Daniel Pontzen

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Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Pontzen hakt nach und bekommt überraschende Antworten.

Politix: Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

Sehen Sie hier die neue Ausgabe von Politix in voller Länge.

12.06.2026 | 24:12 min
Über dieses Thema berichtete ZDFheute politix am 12.06.2026 um 17:00 Uhr.
Themen
PolitiXLars Klingbeil

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