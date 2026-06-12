Bitcoin und Co.: Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

Politix : Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

von Daniel Pontzen 12.06.2026 | 17:00 |

Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Pontzen hakt nach und bekommt überraschende Antworten.