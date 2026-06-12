Bitcoin und Co.: Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

Politix:Kommt Klingbeils Kryptosteuer?
von Daniel Pontzen
|
Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Pontzen hakt nach und bekommt überraschende Antworten.
Über dieses Thema berichtete ZDFheute politix am 12.06.2026 um 17:00 Uhr.
Themen
Weitere Folgen von Politix
Politik | PolitiX:Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?von Andrea MaurerVideo15:07
Politik | PolitiX:Reiche: Lobby-Ministerin oder Macherin?von Johannes LieberVideo13:53
Politik | PolitiX:Ein Jahr Merz: Der Absturzvon Nicole DiekmannVideo14:34
Weniger Geld für Therapeuten:Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?von Britta SpiekermannVideo11:58