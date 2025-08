"Titan"-Unglück: Bericht wirft Betreiber schwere Versäumnisse vor

Mit diesem Tauchboot wollten fünf Menschen die Titanic am Grunde des Ozeans erkunden. Die "Titan" implodierte, die gesamte Crew starb.

Nach zwei Jahren Ermittlungsarbeit listet die US-Küstenwache in ihrem 335 Seiten langen Bericht acht für das Unglück primär ursächliche Faktoren auf - mit schweren Vorwürfen gegen "Oceangate".

In fast vier Kilometern Tiefe könnte die "Titan" mit fünf Insassen liegen. ZDFheute live sprach über die Suche mit Titanic-Expertin Brigitte Saar, die selbst schon am Wrack war.

Bericht spricht von toxischem Arbeitsumfeld

Die Betreiberfirma habe unter anderen im Konstruktions- und Testverfahren des Tauchbootes "grundlegende technische Prinzipien" nicht ausreichend berücksichtigt und Zwischenfälle bei vorherigen Fahrten nicht ausreichend kontrolliert. Design und Konstruktion hätten zu Mängeln in der strukturellen Integrität geführt.

Außerdem habe ein "toxisches Arbeitsumfeld" in der Firma dazu geführt, dass Sicherheitsbedenken nicht geäußert worden seien.

Gegen den bei dem Unglück am Steuer des Tauchbootes sitzenden "Oceangate"-Chef Stockton Rush hätte womöglich eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet werden können, hätte dieser überlebt, schreibt die US-Küstenwache. In seiner Doppelfunktion als CEO und Pilot habe Rush "fahrlässig gehandelt, was zum Tod von vier Personen beigetragen hat".