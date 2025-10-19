Louvre in Paris: Raubüberfall auf Museum

Das Pariser Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Dort kam es nun zu einem filmreifen Raubüberfall. Dabei sollen Teile von Napoleons Schmucksammlung gestohlen worden sein.

Bei einem Raubüberfall auf das Pariser Museum Louvre sind laut Medienberichten Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons gestohlen worden. Das Museum bleibt deshalb geschlossen. 19.10.2025 | 0:15 min

Auf das berühmte Pariser Museum Louvre ist am Morgen ein Raubüberfall verübt worden. "Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall", erklärte Ministerin Rachida Dati im Onlinedienst X.

Louvre bleibt Sonntag geschlossen

Es sei niemand verletzt worden. Nähere Details zum Tathergang nannte sie zunächst nicht. Nach Angaben des Museums soll der Louvre "aus außergewöhnlichen Gründen" für den Tag geschlossen bleiben. Man entschuldige sich "für die Unannehmlichkeiten".

Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem.

Nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez sind die geraubten Schmuckstücke von "unschätzbarem Wert". Die Zahl der Täter gab Nuñez im Interview mit France Inter/Franceinfo/Le Monde mit drei bis vier an. Der Überfall habe nur sieben Minuten gedauert.

Französische Polizisten sichern auf dem Quai François Mitterrand in Paris einen Möbelaufzug, den Einbrecher zum Eindringen in das Louvre-Museum genutzt haben sollen. Quelle: AFP

Fenster sollen mit Kettensägen aufgebrochen worden sein

Nach ersten Erkenntnissen kamen die vollständig vermummten Täter per Motorroller. Sie drangen über die zur Seine gelegenen Gebäudeseite, wo gerade Bauarbeiten stattfinden, in das Museum ein. Sie sollen einen Lastenaufzug benutzt haben, um direkt in den gewünschten Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen.

Die Fenster hätten sie mit kleinen Motorsägen aufgebrochen. Nuñez erklärte, im Saal "Apollon" hätten die Täter sich auf "zwei Vitrinen" konzentriert. Ein Motorroller wurde später nach Angaben aus Polizeikreisen aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft in Paris leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen "organisierten Bandendiebstahls" und "Bildung einer kriminellen Vereinigung" ein.

Im Zentrum von Paris steht das berühmteste Museum der Welt – der Louvre. Jahr für Jahr zieht er Millionen von Besuchern an. Doch nicht nur sein Inhalt fasziniert, auch der Bau selbst. 23.12.2021 | 44:30 min

Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt und war mit fast neun Millionen Besuchern 2024 das meistbesuchte Museum der Welt. Die Sammlung des Museums umfasst über 35.000 Kunstwerke. Allein im Saal mit Leonardo da Vincis weltberühmter Mona Lisa drängen sich täglich rund 20.000 Besucher.