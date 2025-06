Paarungszeit: Glühwürmchen gehen blinkend auf Brautschau

Wie man den Glühwürmchen helfen kann

Leuchtkäfer-Weibchen lockt mit Rücklicht

Unter Glühwürmchen versteht man diverse Arten von Leuchtkäfern. Das oft flügellose Weibchen sitzt im Gebüsch oder auf Grashalmen und lockt mit seinem leuchtenden Hinterleib vorbeifliegende Männchen an. "Das Licht wird in sogenannten Leuchtzellen erzeugt. Hier wandelt der Käfer chemische Energie in elektrische Energie um - und das sehr effizient", so der LBV.