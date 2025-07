Eibsee: Vater und Sohn nach Badeunfall weiter vermisst

Das Bayerische Rote Kreuz sucht am oberbayerischen Eibsee nach Vater und Sohn, die seit einem Badeunfall am Samstag vermisst werden

Bei heißen Temperaturen kann das Abkühlen in Schwimmbad oder Badesee eine willkommene Erfrischung sein. Doch immer wieder kommt es hier zu tödlichen Unfällen. Was macht das Baden so gefährlich?

Mutter und zweites Kind mit im Boot

Bereits drei Minuten nach dem Notruf gegen 11:15 Uhr seien erste Wasserrettungskräfte an der Unglücksstelle eingetroffen, berichtete ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). An der Suchaktion in dem See bei Grainau waren Taucher der Wasserrettung und Feuerwehr-Kräfte beteiligt, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.