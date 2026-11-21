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Diese Stars sind als Bond-Girl im Gespräch
Diese Stars sind als Bond-Girl im Gespräch
21.11.2026 | 09:24
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Zendaya
Eingespieltes Duo? Mit Robert Pattinson hat Zendaya bereits "The Drama" gedreht.
Quelle: AP