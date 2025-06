Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill im Glück

Prinzessin Madeleine hat in Chris O'Neill den Mann fürs Leben gefunden. Am 8. Juni 2013 gaben sich die beiden in Stockholm bei einem Gottesdienst in der Schlosskapelle das Ja-Wort. Es folgten eine Kutschfahrt und eine Bootstour, bevor ein glanzvolles Bankett auf Schloss Drottningholm den Hochzeitstag abrundete.

Quelle: dpa