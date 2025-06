Natia Todua

Eine tolle Sängerin, eine besondere Künstlerin: Ausdrucksstark, auffallend, markant. Natia Todua, Siegerin der Castingshow "The Voice of Germany" singt "My Own Way". Ein radiotauglicher Popsong mit eingängigem Refrain - vielleicht nicht ganz stark genug, um zu gewinnen. Hätte einen besseren Song verdient gehabt.

Quelle: dpa