Eine Initiative privater Geldgeber will den Buckelwal vor Poel retten. ZDFheute live zeigt die Vorbereitungen zum Rettungsversuch und analysiert, weshalb der Fall viele bewegt.

Seit Wochen kämpft der Buckelwal „Timmy“ in der Ostsee ums Überleben. Er ist mehrfach gestrandet und gilt als schwer krank. Experten stuften seine Chancen zuletzt als gering ein.

Jetzt startet eine private Initiative einen neuen Rettungsversuch. Mithilfe von Luftkissen soll der Wal angehoben und auf einer Plane in Richtung Nordsee geschleppt werden. Die Behörden haben das Konzept geprüft und genehmigt – betonen aber: Der Zustand des Tieres bleibt kritisch, der Ausgang der Aktion ist ungewiss.

Der Fall bewegt viele Menschen – auch in sozialen Medien wird emotional diskutiert. Gleichzeitig stellt sich eine grundsätzliche Frage: Warum berührt uns das Schicksal eines einzelnen Wals so stark? Und: Wie vielversprechend ist der private Rettungsversuch? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit dem Umweltsoziologen Marcel Sebastian von der TU Dortmund sowie mit ZDF-Reporterin Anne Stadtfeld vor Ort. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 11:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.