Der wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang ist wieder zurück an der Spitze des Chip-Herstellers. Wie kam es dazu? ZDFheute live.

Der weltgrößte Chiphersteller Nvidia hat seinen umstrittenen CEO Jensen Huang wieder eingestellt. Der Firmengründer war wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin von seiner Rolle zurückgetreten – nun hat der Verwaltungsrat des Unternehmens ihn einstimmig wieder als Chef eingesetzt.

Was steckt hinter der Rückkehr von Jensen Huang? Wie geht Nvidia mit den Skandalen um Huang um? Und was bedeutet seine Rückkehr für den Aktienkurs und die KI-Industrie?