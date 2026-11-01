Gewalt und Plünderungen von Geschäften in Frankfurt: Wie kam es nach den friedlichen Gen-Z-Protesten dazu? ZDFheute live ordnet ein.

Die Frankfurter Polizei und der hessische Innenminister Roman Poseck äußern sich live in einer Pressekonferenz zu den Vorfällen.

Plünderungen, eingeschlagene Schaufenster und brennende Barrikaden: In Frankfurt am Main randalierten zahlreiche Personen nachts in der Innenstadt. Die Einkaufsstraße Zeil musste zeitweise abgesperrt werden. Auch in Köln und anderen Städten gab es Ausschreitungen.

Zuvor hatten bundesweit zehntausende junge Menschen unter der Initiative "Gen Z regelt" für bessere Bildung, soziale Gerechtigkeit und gegen die Wehrpflicht demonstriert. Die Organisatoren der Proteste distanzieren sich von der Gewalt.

Wie konnte es so weit kommen? Was haben die Ausschreitungen mit den Protesten zu tun? Woher kommt die Wut und welche Konsequenzen fordert die Politik? Darüber spricht Barbara Parente mit ZDF-Reporter Stefan Schlösser in Frankfurt und Jugendforscherin Nina Kolleck von der Universität Potsdam. Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:50 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.