Erste Europa-Pleite für B04 : Leverkusener unterliegen Marseille, Hoffenheim mit Remis

von Jan Döhling 06.11.2026 | 12:37 |

Leverkusen hat mit dem 0:1 gegen Marseille in der Europa League die erste Niederlage kassiert. Die TSG Hoffenheim kam gegen Crystal Palace trotz Überzahl nur zu einem 1:1.