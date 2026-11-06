Erste Europa-Pleite für B04:Leverkusener unterliegen Marseille, Hoffenheim mit Remis
von Jan Döhling
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Leverkusen hat mit dem 0:1 gegen Marseille in der Europa League die erste Niederlage kassiert. Die TSG Hoffenheim kam gegen Crystal Palace trotz Überzahl nur zu einem 1:1.
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