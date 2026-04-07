Experten stellen Gutachten vor:Was wird aus dem Buckelwal? Pressekonferenz - jetzt live

Noch atmet der vor Wismar gestrandete Buckelwal, aber wie hoch sind seine Überlebenschancen? Experten stellen ein Gutachten vor - die Pressekonferenz jetzt live.

Was wird aus dem Buckelwal? Pressekonferenz - jetzt live

Wie geht es weiter mit dem in der Ostsee vor Wismar gestrandeten Buckelwal? Ein Gutachten zum aktuellen Zustand des kranken Tiers soll darüber Aufschluss geben. Vorgestellt wird es am Nachmittag - verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 16 Uhr hier live.

Worüber informiert das Gutachten?

Das Gutachten soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschancen des kranken Meeressäugers geben. Seit fast einer Woche liegt der Wal an derselben Stelle vor der Insel Poel. Die Strandung vor rund einer Woche war das vierte Mal, dass er sich an der Ostseeküste festsetzte. Am Mittwoch waren alle Rettungsversuche eingestellt worden.

Laut Fachleuten wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Seitdem wird es laut Ministerium rund um die Uhr beobachtet und regelmäßig von der Feuerwehr mit Wasser benetzt.

Wer informiert über das Gutachten?

Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), will zusammen mit Fachleuten auf der Insel Poel die wichtigsten Ergebnisse des angekündigten Gutachtens präsentieren, wie das Ministerium mitteilte. Vor Ort werden demnach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für terrestrische und aquatische Wildtierforschung erwartet.

Am Montag hatte Backhaus angekündigt, anhand des Gutachtens final über die nächsten Schritte zu entscheiden.

Erfahren Sie mehr über die Lage des Buckelwals: Hier im fortlaufend aktualisierten Artikel "Kommt heute die Entscheidung für den Buckelwal?"

Quelle: dpa, ZDF