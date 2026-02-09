Liveblog
NFL:Seahawks gewinnen zum zweiten Mal den Super Bowl
|
Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Die Seahawks gewinnen 29:13 (9:0) gegen die New England Patriots.
