NFL: Seahawks gewinnen zum zweiten Mal den Super Bowl

Der Quarterback der New England Patriots, Drake Maye (10), wird im ersten Viertel des Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, am 08.02.2026, vom Linebacker der Seattle Seahawks, Derick Hall (58), zu einem Verlust von 10 Yards gesackt.

Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Die Seahawks gewinnen 29:13 (9:0) gegen die New England Patriots.

