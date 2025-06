Im Visier des iranischen Geheimdienstes

von Jörg Brase 19.01.2023 | 21:45 |

Die in Frankreich lebende Exil-Iranerin Massi Kamari unterstützt die Demokratie-Bewegung und demonstrierte vor der iranischen Botschaft in Paris. Der Geheimdienst der Mullahs bedroht nun ihre Familie in Tehran, nimmt sie in Sippenhaft.