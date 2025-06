Syrien: Weißhelme helfen mit letzter Kraft

von Golineh Atai 21.02.2023 | 00:05 |

Nach den schweren Erdbeben bleibt die Not in Syrien groß. Internationale Hilfe kommt kaum an und die Weißhelme bilden den letzten Anker einer funktionierenden Zivilgesellschaft.