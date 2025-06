NATO-Treffen der Ostsee-Anrainer

von Isabell Schäfers 15.01.2025 | 00:00 |

In den letzten Monaten hat es immer wieder Schäden an Untersee-Kabeln in der Ostsee gegeben. Mehrere Nato-Länder wollen den Schutz verstärken und haben darüber in Helsinki beraten