NATO-Erweiterung: Türkei stimmt zu

29.06.2022 | 00:40 |

Der türkische Präsident habe hier hart und für ihn erfolgreich verhandelt, so ZDF-Korrespondet Florian Neuhann aus Madrid: "Schweden und Finnland geben in diesem Memorandum (...) ganz klare Zugeständnisse an die Türkei."