Özdemir und Habeck im Regenwald

von C. Röckerath / D. Zimmermann 15.03.2023 | 00:15 |

Die beiden Grünen-Minister besuchen in Brasilien das Kambeba-Volk, Hüter des Regenwaldes. In ihren Plänen verbinden sie Klimaschutz und Handel - nicht unumstritten in Brasilien.