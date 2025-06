Elmau: Traumkulisse für G7-Gipfel

von B. Lueg / A. Poel 21.06.2022 | 00:20 |

Am kommenden Sonntag treffen sich die Staats- und Regierungschef in Elmau, am Fuße des Wettersteingebirges. Für das Bergdorf bedeutet dies Ausnahmezustand, Sperrstunde und Demonstrationen.